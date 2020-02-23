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Spor, Futbol

Ankara derbisinde kazanan Gençlerbirliği oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Halil İbrahim Avşar   | 23.02.2020
Ankara derbisinde kazanan Gençlerbirliği oldu Fotoğraf: Esra Hacıoğlu/AA

Ankara

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

İlk yarı 

Süper Lig'in 23. haftasındaki Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

10. dakikada savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Nordfeldt'ten döndü.

18. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında kaleci Friedrich'in uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahasının sağındaki Candeias'ta kaldı. Portekizli futbolcunun yerden pasında, Sessegnon'un penaltı noktası civarında gelişine yaptığı vuruşta Friedrich gole izin vermedi.

24. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lukasik'in uzak köşeye yaptığı vuruşta Nordfeldt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

62. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti. 

69. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Stancu'nun ön direkte dokunduğu top yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında Sio, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Başkent derbisini kazanan Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

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