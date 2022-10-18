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Spor, Futbol

Efeler 09 Spor FK, 4. tura yükseldi

Ali Korkmaz   | 18.10.2022
Efeler 09 Spor FK, 4. tura yükseldi

İzmir

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay'ı 2-1 mağlup eden TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Efeler 09 Spor FK, adını 4. tura yazdırdı.

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