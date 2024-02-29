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Spor, Futbol

Doping testi pozitif çıkan Juventuslu Pogba'ya 4 yıl men cezası verildi

Doping testi pozitif çıkan İtalya ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, 4 yıl men cezası aldı.

Mutlu Demirtaştan  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Doping testi pozitif çıkan Juventuslu Pogba'ya 4 yıl men cezası verildi

İstanbul

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ligde Ağustos 2023'te Udinese ile oynanan ilk hafta maçının ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosterona rastlanan Pogba, futboldan 4 yıl men edildi.

Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkan 30 yaşındaki Pogba, geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı. Son olarak Juventus'un 3 Eylül 2023'te Empoli ile oynadığı maçta görev yapan Pogba, söz konusu tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

Tecrübeli futbolcunun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz etmesi bekleniyor.

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