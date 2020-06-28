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Spor, Futbol

Denizlispor ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor mücadelesi 2-2 tamamlandı.

Muhittin Sandıkçı   | 28.06.2020
Denizlispor ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor mücadelesi 2-2 tamamlandı. 

İlk yarı

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Yukatel Denizlispor, mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. 

19. dakikada sol çaprazdan kazanılan faul atışında, Aissati'nin vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

20. dakikada sağ taraftan Özgür Çek'in ortasında, Morizuk'un kafa ile sektirdiği topa arka direkte Estupinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

28. dakikada Samudio ile paslaşan Tunay Torun'un ceza yayı üzerinden vuruşunda üsten auta çıktı.

30. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine yapılan sert ortada, Çaykur Rizespor defansında Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi filelerine gönderdi: 0-2

41. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Skoda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Samudio'nun pasında, bekletmeden Boldrin'in vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

49. dakikada Boldrin'in ceza sahası içerisine aşırtma pasında Tunay Torun'un kafa ile kontrol ettikten sonra röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

52. dakikada Vetrih'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Skoda'nın uzanarak yerden kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Boldrin, üç kişiden kurtulduktan sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda, defansta Ben Youssef'e çarpan meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ı yanıltarak filelere gitti: 2-2

Mücadele, 2-2 sona erdi.

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