Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Denizlispor, geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 29. haftasında 1-0 geriye düştüğü müsabakada Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Yukatel Denizlispor, puanını 24'e çıkardı.

Mustafa Değirmencioğlu,Ali Korkmaz   | 06.03.2021
Denizlispor, geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

15. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

17. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahasına girerken buluşan Mallan, sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

31. dakikada Yukatel Denizlispor, beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodellaga, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

44. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Murawski ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Yukatel Denizlispor 2-1 önde tamamladı.

48. dakikada Zuqui'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

57. dakikada Kubilay Aktaş'ın pasında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda top üstten auta çıktı.

77. dakikada Yeni Malatyaspor skorda eşitliği yakaladı. Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortada Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırmak istediği topla buluşan Tetteh, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2

80. dakikada Yukatel Denizlispor, bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen atakta Rodellaga'nın pasıyla topla buluşan Sacko, sağdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi.

86. dakikada Zuqui'nin uzaktan çektiği şutta top auta çıktı.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakada Stephen Mallan'ın attığı golle 1-0 geriye düşmesine rağmen Hugo Rodallega ve Recep Niyaz'la 2-1 üstünlük kuran Yukatel Denizlispor, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon geriye düştüğü müsabakalarda ilk kez galip geldi

Bu skorla puanını 24'e çıkaran Yukatel Denizlispor, maç fazlasıyla MKE Ankaragücü'nü geçerek 19. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.

Rodallega, 10. golüne ulaştı

Yeni Malatyaspor karşısında takımının beraberlik golünü kaydeden Hugo Rodallega bu sezon 10. golünü attı.

Recep Niyaz ise Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Göztepe müsabakalarının ardından bu sezonki 4. golünü Yeni Malatyaspor karşısında buldu. Takımının son golünü atan Hadi Sacko ise ligin ilk yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasının ardından 2. kez gol sevinci yaşadı.

Yeni Malatyaspor'da Stephan Mallan bu sezon ikinci, Benjamin Tetteh de dördüncü golüne ulaştı.

Denizlispor'da 2 cezalı

Karşılaşmada sarı kartla cezalandırılan ve cezalı duruma düşen Muris Mesanovic ile Radoslaw Murawski gelecek hafta Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'de Ramallah'ın Kovid-19 nedeniyle bir hafta süreyle giriş-çıkışlara kapatılması kararlaştırıldı
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 522 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Benzer haberler

Denizlispor, geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti

Denizlispor, geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile anlaştıklarını açıkladı

Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1000 gol istatistiği

Fatih Karagümrük'ün konuğu MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük'ün konuğu MKE Ankaragücü
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
Medipol Başakşehir, başkent deplasmanında

Medipol Başakşehir, başkent deplasmanında