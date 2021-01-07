Euro
8.95
Dolar
7.27
BIST 100
1,512.29
Altın
1,920.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla ara verilen Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum tekrar başladı
logo
Spor, Futbol

Denizlispor Başkanı Çetin: Görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz

Denizlispor Başkanı Çetin, mevcut yönetimin görevini sürdürdüğünü belirterek, "Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek ve devamlılığını sağlayacak bir yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Sebahatdin Zeyrek   | 07.01.2021
Denizlispor Başkanı Çetin: Görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Ali Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden bugüne tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ellerinden gelenin fazlasını yaparak maddi ve manevi anlamda kulübe hizmet verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini kaydetti.

Tüm güçlerini Denizlispor uğruna harcamaktan hiçbir zaman kaçınmadıklarını belirten Çetin, "Görevde olduğumuz süre boyunca kaçınmayacağız. Çakmak satarak, bayrak asarak ve diğer tüm imkanlarımızı seferber ederek kulübümüze karşılıksız gelir kaynakları bulmak için gece gündüz demeden çalıştık." ifadelerini kullandı.

Çetin açıklamasında şu görüşlerini aktardı:

"Maddi ve manevi anlamda Denizlispor'a yararlı olabilecek oluşumlara elimizden gelen tüm yardımı yapacağız. Kulübümüzün daha iyi yerlere gelebilmesi için ben ve yönetim kurulu üyelerimin gerekli tüm desteği vereceğinin bilinmesini istiyorum. Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek ve devamlılığını sağlayacak bir yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Asıl olan Denizlispor'dur."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 vakalarının artışını sürdürmesi sağlık sistemini çökertebilir
TSE'ye N95 maskeleri, siperlik ve tulumlarda 'CE' belgelendirme yetkisi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 87 milyon 643 bini geçti
Önlemlere uyulması Kovid-19'un yayılmasını engellemede kilit rol oynuyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 63 milyonu geçti

Benzer haberler

Denizlispor Başkanı Çetin: Görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz

Denizlispor Başkanı Çetin: Görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz

Beşiktaş farklı galibiyetle liderliğini sürdürdü

Antalyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi

Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı

Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı
Trabzonspor çıkışını sürdürdü

Trabzonspor çıkışını sürdürdü
Kayserispor 11 hafta sonra gelen galibiyetle moral buldu

Kayserispor 11 hafta sonra gelen galibiyetle moral buldu