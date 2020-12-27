Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,426.03
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
logo
Spor, Futbol

Cristiano Ronaldo'ya 'yüzyılın en iyi futbolcusu' ödülü

İtalya'nın Juventus takımında oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Abdulkadir Karakaya   | 27.12.2020
Cristiano Ronaldo'ya 'yüzyılın en iyi futbolcusu' ödülü Fotoğraf: Claudio Pasquazi/AA

İstanbul

Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.

Organizasyonda, İspanya'nın Real Madrid kulübü, "yüzyılın takımı", Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola "yüzyılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.

"Yılın takımı" ödülü Bayern Münih'e verilirken, Alman ekibinin golcüsü Robert Lewandowski "yılın futbolcusu", antrenörü Hans-Dieter Flick ise "yılın teknik direktörü" seçildi.

Törende, eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" takdim edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin’de Kovid-19 vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle acil durum ilan edildi
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti
İsrailli bakandan Filistinli 'güvenlik' tutuklularına 'Kovid-19 aşısı yapılmaması' talimatı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 340 bine yaklaştı
Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Cristiano Ronaldo'ya 'yüzyılın en iyi futbolcusu' ödülü

Cristiano Ronaldo'ya 'yüzyılın en iyi futbolcusu' ödülü

Cristiano Ronaldo penaltıyı Juventus galibiyeti kaçırdı