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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'dan Traore açıklaması: Kulübümüzün futbolcuya borcu bulunmamaktadır

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, eski futbolcusu Traore ile ilgili, "Kulübümüzün söz konusu futbolcuya herhangi bir borcu bulunmamaktadır." açılamasında bulundu.

Fikret Delal   | 25.05.2020
Çaykur Rizespor'dan Traore açıklaması: Kulübümüzün futbolcuya borcu bulunmamaktadır

Rize

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, bir dönem takımın sözleşmeli oyuncuları arasında yer alan Armand Traore'’nin açıklamalarının asılsız olduğu ve dikkatle takip edildiği belirtildi. 

2018-2019 futbol sezonunun başında transfer sürecinde futbolcu ile yapılan görüşmeler esnasında herhangi bir mal, eşya, umut veya hayal kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözleşmede alınacak hizmetin karşılığının futbolcuya para olarak ödeneceği imza altına alınmıştır. Futbolcunun kariyerini bitme noktasına getiren Çaykur Rizespor'a transferi değil Rize'ye transfer olduktan sonra bir sezonda sadece bir kupa maçında forma giyebilecek performans sergilemesidir. Kulübümüzün söz konusu futbolcuya herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bahsi geçen futbolcu ile yapılan sözleşme karşılıklı anlaşılma yöntemiyle fesih edilmiş ve alacakları ödenmiştir. Yanlış ve eksik, maksatlı haberlere aracılık yapmak basın ahlakına uymamakta ve Çaykur Rizespor camiasını derinden üzmektedir. Çaykur Rizespor isminin reklam amaçlarına araç edilmesini şiddetle kınıyoruz."

Karadeniz ekibi, 20 Temmuz 2018'de Armand Traore'yi kadrosuna katmış, 31 Temmuz 2109'da futbolcu ile yollarını ayırmıştı.

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