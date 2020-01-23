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Spor, Futbol

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

Volkan Kaşik   | 23.01.2020
BtcTurk Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile anlaştı

Malatya

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kemal Özdeş'in resmi sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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