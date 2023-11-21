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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Onana, Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç'ın yanı sıra Kosova Milli Takımı kampında sakatlık yaşayan Milot Rashica'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bozhan Memiş  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Beşiktaş'tan Onana, Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın sağlık durumu hakkında açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüp, Sakaryaspor karşısında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana'nın MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirtti.

Aynı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yakup Arda Kılıç'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığının aktarıldığı açıklamada, Milot Rashica'nın durumuyla ilgili de şunlar kaydedildi:

"Kosova Milli Takımı'nın 17 Kasım'da gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Milot Rashica'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir."

Siyah-beyazlı kulüp, üç futbolcunun da tedavilerine başlandığını duyurdu.

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