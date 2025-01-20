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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk idmanına çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Metin Arslancan  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk idmanına çıktı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.

Antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlarken, Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

İdman, taktik çalışmanın ardından oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, İspanyol ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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