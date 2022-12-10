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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta hasta oyuncuların durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, hastalıkları nedeniyle takımdan uzak kalan oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ercan Doğan   | 10.12.2022
Beşiktaş'ta hasta oyuncuların durumuyla ilgili açıklama

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında Charleroi yaptığı maçta üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun'un çalışmalara başladığı bildirildi.

Charleroi karşılaşmasında burnuna darbe alan Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edildiği ve bu oyuncuda ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığı kaydedildi.

Valentin Rosier'in ise ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle siyah-beyazlı takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında yer almadığı belirtildi.

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