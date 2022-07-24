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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'da ödem ve gerilme tespit edildi

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 24.07.2022
Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'da ödem ve gerilme tespit edildi

Alicante

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir." denildi.

Eşinin doğumu için İspanya kampından ayrılan Kenan Karaman'ın tedavisi İstanbul'da devam edecek.


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