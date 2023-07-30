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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Ante Rebic, İstanbul'a geldi.

Hilmi Sever  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Hırvat oyuncuyu, az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar karşıladı.

Beşiktaş atkısıyla görüntü veren Rebic, taraftara üçlü çektirdi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hoca ve takım arkadaşlarımla en yakın zamanda tanışmak istiyorum. Vida ile konuştum ve Beşiktaş'la ilgili çok olumlu bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.

Ante Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyeceğini de açıkladı.

Hırvat futbolcu, açıklamalarının ardından özel araçla alandan ayrıldı.

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