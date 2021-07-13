Euro
10.19
Dolar
8.60
BIST 100
1,347.82
Altın
1,813.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz-4 Ağustos'ta İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı ikinci etap kampı, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.

Emre Doğan   | 13.07.2021
Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İkinci etap kamp çalışmaları hakkında bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Delta varyantının etkisiyle bazı ülkelerde Kovid-19 vakaları artıyor
Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde

Benzer haberler

Fenerbahçe Gökhan Gönül'e veda etti

Fenerbahçe Gökhan Gönül'e veda etti

Delta varyantının etkisiyle bazı ülkelerde Kovid-19 vakaları artıyor

Irak’taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 92’ye yükseldi

Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor

Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor
Meclis'te 'halk günü' uygulaması yeniden başladı

Meclis'te 'halk günü' uygulaması yeniden başladı