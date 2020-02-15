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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı

Beşiktaş'ın borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğu açıklandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 15.02.2020
Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı

İstanbul

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2020 yılı ilk olağan divan kurulu toplantısında denetim kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Toplam borcun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğunu açıklayan Tuncel, bunun 604 milyon 288 bin 770 lirasının dernek ve derneğe bağlı şirketlere, 2 milyar 357 milyon 613 bin 723 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2019 tarihindeki divan kurulu toplantısında borç miktarı 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olarak duyurulmuştu.

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