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Spor, Futbol

Beşiktaş, yeni sezonda iç saha maçlarında giyeceği formayı açıkladı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni sezonda iç saha maçlarında giyeceği formayı açıkladı.

Bozhan Memiş  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Beşiktaş, yeni sezonda iç saha maçlarında giyeceği formayı açıkladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni sezon formasıyla ilgili, "Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı. Beşiktaş Kulübü 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva, havalimanından siyah-beyazlı ekibin yeni sezon formasıyla çıkmıştı. Beşiktaş, oyuncunun formayı giymesinin ardından yeni sezonda iç saha maçlarına çıkılacak formayı açıkladı.

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