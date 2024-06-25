Beşiktaş, yeni sezonda iç saha maçlarında giyeceği formayı açıkladı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni sezon formasıyla ilgili, "Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı. Beşiktaş Kulübü 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı! 🦅— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 25, 2024
Beşiktaş JK 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada. pic.twitter.com/ASHw7pBt45
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva, havalimanından siyah-beyazlı ekibin yeni sezon formasıyla çıkmıştı. Beşiktaş, oyuncunun formayı giymesinin ardından yeni sezonda iç saha maçlarına çıkılacak formayı açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.