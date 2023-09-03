Beşiktaş, milli araya 3 puanla girdi

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti.
İlk yarı
20. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı kornerde topa vuran Muleka, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
22. dakikada Onur Bulut'un soldan açtığı ortada Muleka, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
24. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı korner sonrası kaleci Ali Şaşal Vural topu yumrukladı. Bu müdahale sonrasında Onur Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazına gönderdi. Orada topla buluşan Necip Uysal'ın vuruşunda, Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.
25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Colley, topa kafayla çok sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
40. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Muleka, orta sahada topu kaptıktan sonra Aboubakar'a pasını verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Rashica'ya aktardı. Rashica, topa bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada Rashica'nın sağ taraftan yaptığı ortada Muleka topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
48. dakikada Saiz'ın pası sonrası topla buluşan Kvet, sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
76. dakikada Saiz'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Barrow, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Mert Günok, bu pozisyonda topu kontrol etti.
77. dakikada kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzun vuruşunda top, Colley'den sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Barrow, şutunu çekti. Top auta çıktı.
82. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Rebic, şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+4. dakikada Cenk Tosun'un pasında sol çaprazda topla buluşan Onur Bulut vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı önledi.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş, milli araya galibiyetle girdi
Sivasspor'u yenerek yoluna devam eden Beşiktaş, yenilmezlik serisini 23 maça yükseltti.
Geçen sezon ligdeki son yenilgisini Sivasspor deplasmanında alan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 14 maçta rakiplerine yenilmeden sezonu tamamladı. Bu süre içinde 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Beşiktaş, bu sezon da yenilgi yaşamadı.
Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçı da kazanarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başaran siyah-beyazlı ekip, ligde de geride kalan 3 haftalık bölümde 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Aboubakar ligde golü unuttu
Ligde henüz golle tanışamayan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Sivasspor'u da boş geçti.
Bu sezon tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydeden Kamerunlu golcü, Tirana ile oynanan ilk maçı da golsüz geçerken Arnavutluk ekibi ile oynanan rövanş maçı da dahil olmak üzere Neftçi ve Dinamo Kiev maçlarında birer gol atarak toplamda 5 gole ulaştı.
Aboubakar, ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük maçında penaltıdan yararlanamazken, Pendikspor karşılaşmasında da gol kaydedemedi.
Colley, Sivasspor'u da boş geçmedi
Geçen sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Omar Colley, Beşiktaş'taki 3. golünü Sivasspor ağlarına gönderdi.
Bu sezon takımıyla çıktığı 8 karşılaşmada 3. kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncu, ilk golünü 1-1 sona eren Pendikspor maçında attı ve böylece ligde üst üste iki maçta da gol kaydetmiş oldu. Colley, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Dinamo Kiev'le deplasmanda oynanan maçta takımını öne geçiren golü kaydetti.
Tüm gollerini kornerlerden atan Colley, Sivasspor maçında da takımını öne geçirmeyi başardı.
Rashica ilk golünü attı
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Milot Rashica, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü kaydetti.
Dinamo Kiev'le İstanbul'da oynanan rövanş maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Rashica, siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktığı ikinci müsabakasında gol sevinci yaşadı.
Rashica'ya gol pasını veren isim ise henüz ligde golü bulunmayan Aboubakar oldu.
Ghezzal sahalara döndü
Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bu sezona da sakatlıkla başlayan Rachid Ghezzal, 4,5 ay sonra sahalara döndü.
Sezon başı kampının son günlerinde sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, ailesinin geride kalan günlerde yaşadığı trafik kazası sonrası bir süre Fransa'da kaldı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ghezzal, 88. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu.
Muleka'ya kulübeden alkışlı destek
Mücadelenin 75. dakikasında yerini Ante Rebic'e bırakan Jackson Muleka'yı, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı yuhaladı.
Kısa süreli protestoya siyah-beyazlı yedek kulübesi alkışla cevap verirken taraftarların büyük bölümü de Muleka'yı alkışladı.
Filenin Sultanları'nın finali skorbordda yayımlandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçı, Beşiktaş Park'ta skorborddan yayımlandı.
Karşılaşmanın 88. dakikasında maçın yayımlanacağı anons edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar, Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları'na destek oldu.
Sivasspor'un ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Ligde son olarak geçen sezonun 35. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Sivasspor, geçen sezonun 36. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 yenerken, 38. haftada iç sahada Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Sivas temsilcisi, ligin ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Sivasspor, 3. haftada ise evinde Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 4. haftasında bugün deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Sivasspor, ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.