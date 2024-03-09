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Spor, Futbol

Alanyaspor deplasmanda kazandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 yendi.

Halife Yalçınkaya  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Alanyaspor deplasmanda kazandı

Sivas

İlk yarı 

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada Murat Paluli'den aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı.

41. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı 

49. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan bulunan Hassan'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti: 0-1

64. dakikada Koita'nın ceza alanı dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Manaj, topu filelerle buluşturdu: 1-1

79. dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatalı pası Oğuz Aydın'ın önünde kaldı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2

88. dakikada N'Jie'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

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