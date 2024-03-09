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Yüzücü Aysu Türkoğlu, "Cook Boğazı" geçişi için Yeni Zelanda'ya gidiyor

Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, yeni hedefi olan "Cook Boğazı" geçişi için Yeni Zelanda'ya gidiyor.

Ali Ballı  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Yüzücü Aysu Türkoğlu, "Cook Boğazı" geçişi için Yeni Zelanda'ya gidiyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Başkent Wellington'da 23-27 Mart'ta gerçekleşecek geçiş öncesi Bodrum'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan 23 yaşındaki Aysu Türkoğlu, 13 Mart Çarşamba günü Yeni Zelanda'ya gideceğini söyledi.

Belirlenen tarihte, havanın iyi olduğu günde Cook Boğazı kanalını geçmek için çalışacağını aktaran Aysu Türkoğlu, "Burayı geçtiğim takdirde bunu başaran en genç Türk sporcu olmuş olacağım. Yaklaşık 27 kilometrelik bir mesafe ve hava koşulları değişiklik gösterebiliyor. Su sıcaklığı 14-17 derece arasında olacak. Orada beni bekleyen orkalar ve vatozlar gibi çeşitli canlılar var. Onlar her zaman orada ve onları düşünmemeye çalışıp ben yüzüşüme odaklanacağım." diye konuştu.

Aysu Türkoğlu, her kanalın kendi içerisinde zorlukları olduğunu, bunun için çok fazla antrenman yaptığını, bu yüzden de içinin rahat olduğunu vurguladı.

Buzlu ve soğuk su antrenmanları yaptığını da belirten Aysu Türkoğlu, "Oldukça fazla havuz antrenmanları da yaptım. Bazen çift antrenman günlerimiz de oldu. İnşallah Yeni Zelanda'daki yüzüşüm en kısa sürede tamamlanır. Daha önce 2 kanalı geçtim ve önemli olan bunları yaparken şevk alabilmek. İnşallah diğer kanallarda da ülkemi güzel bir şekilde temsil ederek, Türk kadının gücünü göstererek orada bayrağımızı tekrar açacağım." ifadelerini kullandı.

Aysu Türkoğlu'nun ablası Aynur Türkoğlu ise kardeşine güveninin her zaman sonsuz olduğunu dile getirerek, "Bizim için de çok heyecanlı bir durum. İnşallah başarıyla tekrardan geçip gelecek ve her şey yolunda gidecek." dedi.

Baba Mustafa Türkoğlu da mutluluk, gurur ve endişeyi bir arada yaşadığını, her kanalın ayrı ayrı zorluğu olduğunu ifade etti.

Anne Yurdagül Türkoğlu ise kızına her zaman inandığını belirterek, bunu da başaracağından emin olduklarını kaydetti.

Aysu Türkoğlu'nun geçişi, Picton Marina'dan start alacak ve Cook Boğazı'nın güçlü akıntılarına karşı mücadele ederek 27 kilometrelik zorlu bir parkuru kapsayacak. Su sıcaklığının 15-18 derece arasında değişmesi bekleniyor.

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 30 Temmuz 2022'de 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da geçen yıl 9 Ağustos'ta 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmiş ve bunu başaran "İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu" ünvanını almıştı.

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