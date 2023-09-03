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Spor

Dünyanın kıtalararası tek triatlonu olan Oral B Challenge İstanbul, üçüncü kez Beykoz'da düzenlendi

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Oral B Challenge İstanbul, üçüncü kez gerçekleştirildi.

Can Öcal  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Dünyanın kıtalararası tek triatlonu olan Oral B Challenge İstanbul, üçüncü kez Beykoz'da düzenlendi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Dünyanın ilk ve tek kıtalar arası triatlon yarışı olma özelliği taşıyan organizasyonda, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın triatlon bisiklet kısmında pedal çevirirken, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yüzme etabında yarıştı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak, "İki kıtayı birleştiren bir etkinlik oldu. 2025 yılında da Asya ve Avrupa Şampiyonası'nı beraber yapmak istiyoruz ve bunun için yetkililerle görüşüyoruz. Herhangi bir branşta daha önce böyle bir şey yapılmadı. Ayın sonunda bu durumun netleşeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Spora destek vermeye devam edeceklerini belirten Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da, "Spor, insanın sağlığına katkı veren önemli unsurlardan bir tanesi. Günümüz insanı yeteri kadar hareket etmiyor. Bu durum da hastalıklara yol açıyor. Halkımızın sporla tanışmalarına katkı vermek istiyoruz. Farkındalık oluşturmak için de bu tarz organizasyonlara önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda 2 bin 300 metrelik Kanlıca-Küçüksu arasındaki yüzme parkurunu 29 dakikada tamamlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise triatlona katılan sporcuları tebrik ederek, "Spor, hayatın tam ortasında yer alıyor. Sporla ilgilenen insanlar daha zinde olur ve hayata daha farklı bakar. Ayrıca spor yapan insanlar kolay hasta olmaz. Ben bütün vatandaşlarımıza spor yapmalarını tavsiye ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Milli sporcu Şahika Ercümen ise böyle bir organizasyona katılmaktan dolayı mutlu olduğu dile getirerek, "Bence çok başarılı bir yarış gerçekleştirdik. İstanbul'u böyle bir spor etkinliğiyle tanıtmak çok değerliydi." değerlendirmesinde bulundu.

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