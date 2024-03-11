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Spor, Futbol

Beşiktaş, Gaziantep'te kaybetti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 yenildi.

Fırat Özdemir  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Beşiktaş, Gaziantep'te kaybetti Fotoğraf: Adsız Günebakan - AA

Gaziantep

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. 

Karşılaşmanın 9. dakikasında Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'un sağından ağlara gönderdi: 1-0.

31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada konuk ekibin serbest vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Worall'ın vuruşunda top kalenin az üstünden auta çıktı.

63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen atağından topu ceza sahasına kadar süren Fernandes'in ara pasıyla savunma arkasında buluşan Cenk Tosun'un şutunu kaleci Nita yatarak uzaklaştırdı.

79. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattaki atağından ceza sahasının sağ çaprazında Gradel'in topuk pasıyla topla buluşan Dragus'un vuruşunu kaleci Günok kontrol etti.

85. dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla buluşan Dragus savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı kaleci Günok'un sağından ağlara gönderdi: 2-0.

88. dakikada Gaziantep FK'li Sorescu'nun Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun'un penaltı atışını kaleci Nita kurtardı.

90+2. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında, Aboubakar'ın ceza sahasının sağından ilerleyerek çektiği şutta topu kaleci Nita uzanarak kornere çeldi.

Müsabaka ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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