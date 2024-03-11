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Spor, Futbol

Tolunay Kafkas, Fatih Karagümrük'ün başında ilk antrenmana çıktı

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Karagümrük, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Emrah Oktay  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Tolunay Kafkas, Fatih Karagümrük'ün başında ilk antrenmana çıktı

İstanbul

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 5-1 kaybedilen Trabzonspor maçından sonra teknik direktör Şota Arveladze ile yılları ayıran kırmızı-siyahlılar, 30. haftada yapılacak TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman yeni teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleştirildi.

Fatih Karagümrük-Konyaspor mücadelesi, 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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