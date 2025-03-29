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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi
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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı: Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yendikleri derbi maçla ilgili açıklamada bulundu.

Emre Doğan  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı: Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik

İstanbul

Başkan Adalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı yenerek taraftarlara bayram sevinci yaşatan siyah-beyazlı futbol takımının oyuncuları ile teknik ekibini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik. Yerli hakem de yönetse yabancı hakem de yönetse federasyon kendisi de yönetse biz bu maçı kazanacağız dedik, galip geldik. Beşiktaşlılar böyle güzel günlere ve böyle mutluluklara layıktır. Camiamızın desteğiyle Beşiktaş, daha da büyük zaferler kazanacaktır. Sahasındaki bütün derbileri kazanarak taraftarını bir nebze mutlu eden Beşiktaş'ımızı bir kez daha tebrik ediyor, camiamıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır. Beşiktaş camiasına iyi bayramlar diliyor; sağlıkla, huzurla, Beşiktaş'ımızın başarılarıyla birlikte nice güzel günlere erişmeyi temenni ediyorum."

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