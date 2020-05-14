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Spor, Futbol, Koronavirüs

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Emrah Oktay   | 14.05.2020
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi koronavirüse yakalandı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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