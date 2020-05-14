Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İstanbul
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 14, 2020
👉🏻 https://t.co/jpVnLCyTFB pic.twitter.com/C2aSByJr8d
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.