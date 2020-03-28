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Dünya

Utrecht Belediye Başkanı'ndan 'Türkçe Kovid-19' mesajı

Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, ülkede alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halka "evlerinde kalmaları" çağrıda bulundu.

Abdullah Aşıran   | 28.03.2020
Utrecht Belediye Başkanı'ndan 'Türkçe Kovid-19' mesajı

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, ülkede alınan yeni tip koronavirüs önlemleriyle ilgili yaptığı görüntülü konuşmada, Türkçe kelimelerle de "Sevgili vatandaşlar, evde kalın lütfen." ifadesini kullandı.

Utrecht Belediye Başkanı'ndan 'Türkçe Kovid-19' mesajı

Konuşmasını Türkçe ve Hollandaca sürdüren van Zanen, "Evde kalın, mesafeyi koruyun, sorumluluğunuzu alın çünkü bunlar hayati önem taşıyor. Bu sadece kendiniz için değil başkaları için de geçerli. Lütfen, kendinize ve birbirinize iyi bakın." dedi.

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