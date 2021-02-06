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Politika

CHP'den Kovid-19'la mücadele önlemleri için Meclis'te genel görüşme talebi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede gelinen nokta, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve mutasyonla ilgili alınması gereken önlemler" konusunda TBMM'de genel görüşme açılmasını istedi.

Sinan Uslu   | 06.02.2021
CHP'den Kovid-19'la mücadele önlemleri için Meclis'te genel görüşme talebi

TBMM

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında dünya genelinde yaklaşık 2 milyon 300 bin, Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığının resmi verilerine göre 26 bin 577 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Aralarında Bilim Kurulu üyelerinin de bulunduğu uzmanların, şubat ayı ortalarında yeni bir dalga beklendiğine ilişkin açıklamalarına işaret eden Özel, koronavirüsle mücadelede vakaların yeniden tırmanışını engellemek için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri sıkılaştırması gerektiğini belirtti.

CHP'li Özel, Kovid-19'la mücadele konusunda her gün açıklanan turkuaz tablo gibi, mutasyonlu virüsün, kaç kişide tespit edildiğinin, görüldüğü kentlerle birlikte kamuoyuna şeffaf şekilde iletilmesini talep etti.

Kovid-19'la mücadelede yeterli miktarda aşının henüz getirilemediğini anımsatan Özel, öyle devam etti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın aşı tedarikinde zorluklar yaşanabileceğine yönelik ifadeleri, kamuoyuna taahhüt edilen 50 milyon doz aşının getirilemeyeceği vehmini kuvvetlendiriyor. Bu konudaki taahhütlerin gerisine düşülmeyeceğine yönelik bir açıklamanın yapılması kamuoyundaki soru işaretlerini bertaraf edecektir. Ancak tüm yurttaşlarımıza yetecek dozda aşının bulunabilmesi noktasında yürütülen müzakerelerin geldiği aşamayı bilmek de vatandaşlarımızın hakkıdır."

Gelinen aşamada vaka sayılarındaki artış ihtimalleri, aşı tedarikinde yaşanan ve yaşanabilecek sorunlar ile virüsün mutasyona uğramasının mücadelede yaratacağı olumsuzlukları görüşmek için TBMM'de genel görüşme açılması çağrısında bulunacaklarını bildiren Özel, TBMM'nin sürece dahil olması gerektiğini, bu konularda parlamento vasıtasıyla kamuoyunun bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

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