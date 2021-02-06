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Dünya

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Sanela Crnovrsanin   | 06.02.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 106 milyon 129 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 314 bini, iyileşenlerin sayısı 77 milyon 776 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 410 bin, Hindistan'da 10 milyon 815 bin, Brezilya'da 9 milyon 449 bin ve Rusya'da 3 milyon 951 bini aştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, California eyaleti yönetiminin salgın nedeniyle kapalı mekanlarda yapılan toplu ibadetleri yasaklayamayacağına hükmetti.

İngiltere'de yapılan araştırma, ABD'de salgının yayılmasında en fazla 20 ile 49 yaş aralığındakilerin etken olduğunu ortaya koydu.

İngiltere’de kırsal alanlarda yaşayan halka, salgın nedeniyle uygulanan karantinanın ışık kirliliğini azaltıp azaltmadığını belirleyebilmek için yıldızları sayma çağrısı yapıldı.

Fransa'da sınır dışı edilmek üzere gözaltında işlemleri gerçekleştirilen göçmenlerden 4'ü, Kovid-19 testini yaptırmayı reddettikleri gerekçesiyle 3 ay hapse mahkum edildi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kovid-19 tedavisinde monoklonal antikor kullanılmasına izin veren kararnameyi imzaladığını, böylece salgınla mücadelede aşı dışında bir imkanları daha olacağını bildirdi.

Hollanda’da salgından dolayı gençlerin yüzde 82’sinde tükenmişlik sendromu riski olduğu bildirildi.

Japonya’da İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanım onayı için başvuru yapıldı.

Japonya’da salgının etkisiyle bir yılda binden fazla işletmenin iflas ettiği belirtildi.

Çin'de Sinovac şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede aşılamanın bu hafta başlayacağını ve önceliğin sağlık çalışanlarında olacağını söyledi.

İran'da salgın nedeniyle 1 milyon 250 binin üzerinde sigortalı çalışanın işini kaybettiği bildirildi.

Rusya basınında yer alan bir haberde, Myanmar'ın Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısına onay verdiği ifade edildi.

Afrikalı liderler, dünyayı saran salgınla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma gündemiyle toplandı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Afrika ülkelerinin salgının ekonomide yarattığı olumsuz etkiden kurtulma planları için imtiyazlı kredilere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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