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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1613 artarak 643 bin 706'ya yükseldi.

Mücahit Oktay   | 03.09.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 39 milyon 553 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 643 bin 706'ya çıktı.

California, 4 milyon 394 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 661 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 182 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 704, New York'ta ise 54 bin 333 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 205 milyon 911 binden fazla kişiye ilk doz, 174 milyon 973 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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