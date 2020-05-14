Euro
7.51
Dolar
6.96
BIST 100
98,533.89
Altın
1,716.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Carlos Sainz gelecek yıl Ferrari pilotu olacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda İspanyol pilot Carlos Sainz, gelecek yıl Ferrari takımı adına yarışacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 14.05.2020
Carlos Sainz gelecek yıl Ferrari pilotu olacak

Ankara

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan Alman pilot Sebastian Vettel'den gelecek yıl boşalacak pilot koltuğuna İspanyol pilot Carlos Sainz geçecek.

İtalyan takımıyla 2021 ve 2022 sezonları için anlaşma imzalayan Sainz, "Scuderia Ferrari adına yarışacak olmaktan dolayı çok mutluyum ve takımın geleceği adına heyecanlıyım. Bu sezon McLaren ile önemli bir süreçten geçiyoruz ve tekrar pistlere çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ferrari, Monakolu genç yetenek Charles Leclerc ile yollarına gelecek sezon da devam edecek. McLaren'de Sainz'dan gelecek yıl boşalacak koltuğa ise Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo oturacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 etabı ertelenen veya iptal edilen şampiyonanın, 2020 sezonuna 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi koronavirüse yakalandı
Astronotlar SpaceX'in insanlı test seferi için karantinaya girdi
İçişleri Bakanlığı: Vefa Sosyal Destek Grupları 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı
İstanbullular kontrollü sosyal hayata alışmaya çalışıyor
Beyaz Saray'da kullanılan Kovid-19 testiyle ilgili tartışma yaratan araştırma

Benzer haberler

Carlos Sainz gelecek yıl Ferrari pilotu olacak

Carlos Sainz gelecek yıl Ferrari pilotu olacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası 70 yaşında

Dört kez F1 şampiyonu Vettel, Ferrari'den ayrılıyor