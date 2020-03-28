Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 600 bini geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 600 bini geçti.
Ankara
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 600 bin 787'ye ulaştı.
En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla İtalya takip ediyor.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. 65 bin 719 vakanın görüldüğü İspanya, 53 bin 340 vakanın görüldüğü Almanya, 32 bin 964 vakanın görüldüğü Fransa, 32 bin 332 vakanın görüldüğü İran, 14 bin 543 vakanın görüldüğü İngiltere, 12 bin 928 vakanın görüldüğü İsviçre vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 27 bin 417 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.