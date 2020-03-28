Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 600 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 600 bini geçti.

Büşra Selvi Öğütcen   | 28.03.2020
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 600 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 600 bin 787'ye ulaştı.

En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla İtalya takip ediyor. 

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. 65 bin 719 vakanın görüldüğü İspanya, 53 bin 340 vakanın görüldüğü Almanya, 32 bin 964 vakanın görüldüğü Fransa, 32 bin 332 vakanın görüldüğü İran, 14 bin 543 vakanın görüldüğü İngiltere, 12 bin 928 vakanın görüldüğü İsviçre vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 27 bin 417 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma
İran'da Kovid-19'u yenen 102 yaşındaki hasta taburcu edildi
ABD’de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi

Benzer haberler

Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma

Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma

İran'da Kovid-19'u yenen 102 yaşındaki hasta taburcu edildi

ABD’de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi

Savcılıklar 'koronavirüs soruşturmaları' kapsamında 372 kişi hakkında işlem yaptı

Savcılıklar 'koronavirüs soruşturmaları' kapsamında 372 kişi hakkında işlem yaptı
Salgın korkusu varolan psikiyatrik hastalıkları tetikliyor

Salgın korkusu varolan psikiyatrik hastalıkları tetikliyor
En ücra köylere giderek dışarı çıkamayan yaşlıların evlerini temizliyorlar

En ücra köylere giderek dışarı çıkamayan yaşlıların evlerini temizliyorlar