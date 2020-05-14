Euro
7.51
Dolar
6.96
BIST 100
98,533.89
Altın
1,716.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği DEİK Talks programında konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa Kulübü'nde iki kişide Kovid-19 tespit edildi

Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testlerde iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Emrah Oktay   | 14.05.2020
Kasımpaşa Kulübü'nde iki kişide Kovid-19 tespit edildi

İstanbul

Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testlerde iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kasımpaşa olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. testleri neticesinde, 2 kişide pozitif sonuç bulunmuştur. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19'a yakalanan iki bakan iyileşti
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi öldü

Benzer haberler

Rusya'da Kovid-19'a yakalanan iki bakan iyileşti

Rusya'da Kovid-19'a yakalanan iki bakan iyileşti

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor

Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi öldü

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi öldü
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 33 bin 614'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 33 bin 614'e çıktı