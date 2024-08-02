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Spor, Futbol

Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu renklerine bağladı

Beşiktaş, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu renklerine bağladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu’ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyoruz." denildi.

Siyah-beyazlı oyuncu, ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un da katıldığı törende kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş Kulübü, yeni transferini yayımladığı bir video ile duyurdu.


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