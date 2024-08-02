Sharon Stone'a Bodrum'da Beşiktaş forması hediye edildi
Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li aktris Sharon Stone'a Beşiktaş forması hediye edildi.
Istanbul
"Golden Globe International Icon Award" töreni için Bodrum'da bulunan dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, kendisine hediye edilen Beşiktaş formasını giyerek, teknede poz verdi.
Ödül gecesini organize eden Barbaros Tapan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat adına siyah-beyazlıların iç ve dış saha formalarını Sharon Stone'a takdim etti.
Sırtında isminin yazılı olduğu formayı giyen Stone, hediye edilen formalardan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.