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Spor

Sharon Stone'a Bodrum'da Beşiktaş forması hediye edildi

Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li aktris Sharon Stone'a Beşiktaş forması hediye edildi.

Mutlu Demirtaştan  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Sharon Stone'a Bodrum'da Beşiktaş forması hediye edildi

Istanbul

"Golden Globe International Icon Award" töreni için Bodrum'da bulunan dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, kendisine hediye edilen Beşiktaş formasını giyerek, teknede poz verdi.

Ödül gecesini organize eden Barbaros Tapan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat adına siyah-beyazlıların iç ve dış saha formalarını Sharon Stone'a takdim etti.

Sırtında isminin yazılı olduğu formayı giyen Stone, hediye edilen formalardan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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