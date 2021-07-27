Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır

İstanbul
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. İdman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
İdmanda yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey de yer aldı.
PSV Eindhoven son antrenmanını yaptı
Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda Hollanda ekibi, teknik direktör Roger Schmidt yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
PSV Eindhoven, antrenmanın ardından kamp yaptığı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.