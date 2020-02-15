Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk Zekeriya Alp'e sahip çıktı

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Spor, Futbol

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk: Zekeriya Alp Beşiktaş için mücadele etti

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, üyelerin eleştirileri üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'i savundu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 15.02.2020
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk: Zekeriya Alp Beşiktaş için mücadele etti Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Istanbul

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında kürsüye gelen Yamantürk, "Konuşmacılar heyecana kapılarak Zekeriya ağabey ile ilgili kendisinin hak etmediği, Beşiktaş'ın değeri olan birini rencide edecek şekilde konuşursak, 'Bulursun, bulursun' diyorlar ama yeni Zekeriya Alpler, Beşiktaş'a hizmet edecek insanlar bulamayız. 'Beşiktaş için neden mücadele etmedi' diyorlar. Ben bütün mücadeleyi yaptığını biliyorum." diye konuştu. 

Zekeriya Alp'in Beşiktaş'ın menfaatini savunmak için çabaladığını aktaran Yamantürk, şunları kaydetti: 

"Kendisiyle çok sık konuşuyorum. İstifa da bir hizmettir tabii ki ama oraya kimin geldiği önemli. İsim verip millete cevap hakkı vermeyeyim. Bir başka kulübün mensubunun gelmesi bizi daha mı güçlü yapacak? Zekeriya ağabey, Beşiktaş'ın menfaatini savunmak için kiminle gerekiyorsa görüşüyor ve bunu çok akıllı olarak ortalık yerde kavga ederek değil, kapalı kapılar ardında konuşuyor. Kendisine kalsa istifa edecekti. Çok üzülüyor, çok kıymetli biri. Kendisinin üslubu, kavgayı kapalı kapılar ardında yapmaktır. Beşiktaş'ın menfaatini doğru şekilde savunduğuna da emin olabilirsiniz. İnanın ben şahidim, Beşiktaş'ın menfaatini koruyor."

Yamantürk, bir üyenin Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçta yaşananlar için Alp'in 'Hakem hatası' dediğini kaydetmesi üzerine, "Bu detaya girersek buradan çıkamayız. Burada yetki Zekeriya ağabeyde değil, IFAB'da. Onun cevabını veriyor. Zekeriya ağabey benim sevdiğim, hürmet ettiğim Beşiktaşlı bir ağabeyimizdir." ifadelerini kullandı.

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