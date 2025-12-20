Beşiktaş devre arasına 3 puanla girdi

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek sahasında 4 maç sonra galip geldi.
11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.
30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.
45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
48. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Soldan Hojer'in uzun kullandığı taç atışının ardından ceza sahası içinde Djalo'nun hamle yapmaya çalıştığı topu kapan Rak-Sakyi'nin hafif sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
61. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.
64. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rashica, ceza sahasına girdikten sonra rakibinden topu kurtardı ve hafif sağ çaprazdan meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
90+1. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak sağ üst köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Ligde oynadığı son maçlarda galibiyete hasrete kalan Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarındaki beraberliklerin ardından galibiyete uzanarak puanını 29'a yükseltti ve taraftarlarını sevindirdi.
Rashica siftah yaptı
Beşiktaş'a galibiyeti getiren Milot Rashica bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden siyah-beyazlı futbolcu, Abraham'ın sakatlığının ardından forvet bölgesine geçerek üzerine düşeni yerine getirdi.
Rashica, 64. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına girerek ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Abraham sakatlandı
Karşılaşmanın 21. dakikasında çok net bir fırsattan yararlanamayan Tammy Abraham ilk yarıyı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.
İlk yarının son dakikasında Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin'le çarpışarak sakatlık geçiren siyah-beyazlı futbolcu sağlık ekibinin saha içinde yaptığı değerlendirmenin ardından oyundan çıkarak yerini genç futbolcu Devrim Şahin'e bıraktı.
Dolmabahçe'de 4 maç sonra kazandı
Ligde iç sahada galibiyet kazanmakta zorluk yaşayan Beşiktaş, 4 maçlık aranın ardından Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 3 puanla tanıştı.
Ligde son galibiyetini 29 Eylül tarihinde Kocaelispor'u 3-1 yenerek alan siyah-beyazlılar, 82 gün sonra yeniden sahadan zaferle ayrılan taraf oldu. Bu süreçte siyah-beyazlılar, oynanan 4 müsabakada 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı.
Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ve Gaziantep FK ile de berabere kalarak önemli puanlar kaybetti.
Djalo cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacılarından Tiago Djalo, 82. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında sarı kart gören siyah-beyazlı futbolcu, Çaykur Rizezspor maçında gördüğü sarı kartla ligin devre arasına cezalı girdi.
Djalo ikinci yarının ilk maçında Zecorner Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.
Ersin Destanoğlu kalesinde devleşti
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor'un son dakikalarda bulduğu net fırsatlarda gole izin vermedi.
Son dakikalara doğru beraberlik için daha ofansif bir oyunu tercih eden Karadeniz ekibinin gol girişimlerini boşa çıkaran siyah-beyazlı kaleci, Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutu sağ üst köşeden şık bir refleksle kurtardı.
Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Ersin lehine tezahüratlar yaparken genç kaleci galibiyet üçlüsünü çektiren isim oldu.
Sergen Yalçın sınıra geldi
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sarı kart ceza sınırına geldi.
RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü sarı kartların ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kulübeden sarı kart gören tecrübeli teknik adam, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.
Sergen Yalçın: Bugün kazanmak bize de moral oldu
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün genç oyuncularla mücadele ettik. Zor bir oyun oldu. Zaten beklediğimiz bir oyundu. Abraham'ın sakatlanmasından sonra daha da zor oldu. İç sahada 4 maçtır kazanamıyorduk. Bugün kazanmak bize de moral oldu. Oyuncularım nefes aldılar." ifadelerini kullandı.
İlk yarıda beklenmedik sorunlarla kötü bir dönem geçirdiklerini söyleyen Yalçın şunları aktardı:
"Göreve başladığımda kötü senaryoya hazırdık ama kötünün derecesi vardır, ne kadar kötü diye. İlk yarıda yaşadığımız sorunlar vardı, golle sonuçlanan 8 bireysel hatadan bahsediyorum. Bu Beşiktaş için çok fazla sayı. 8-10 puan daha yukarıda olabilirdik. Hiç beklemediğimiz bir sorun da elimizde patlayan Rafa Silva sorunuydu. Gün geçtikçe zayıflamaya başladık. Son zamanlardaki maçlar bizi memnun etti. Birçok problem yaşadık. Bunun sonunda olduğumuz yer Beşiktaş'ın olması gereken yer değil. Mevcut şartlarda olunan yerin kötü olduğunu düşünmüyorum. Yeni bir süreç başlayacak bizim için. Planlamalarımız var. Oyuncularla, kulüpleriyle temas halinde. Bir değişim başlatmak istiyoruz Beşiktaş'ta. 'Acı çekeceğiz biraz.' dedim. Bugün kazandığımızda bile bu acıyı çektik. Zor bir ilk yarı çektik. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Birçok şeyi değiştirmeye çalışacağız. Ne kadar olur, bunu zaman gösterecek. Biraz sabretmek lazım ama taraftar sabırlı değil onları da anlıyorum. Mevcut şartlarda ancak bu kadarını yapabiliyoruz."
Ara transfer dönemi planlamasıyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:
"Devre arası transferi çok zordur. Yazın elimizde çok seçenek olur. Sezondan çalışıp geldiğimiz için seçenekleri değerlendiririz. Devre arasında alacaklarımız takımlarında oynayan ve ciddi rakamlı maliyeti olan oyuncular. 3-4 gün içinde başkanla bir toplantı yapacağımızı düşünüyorum. 'Oyuncuları nasıl alabiliriz?' diye şu an konuşma aşamasındayız. Kampa yetişir mi? İnşallah. Ekonomimiz eğer uygunsa A plus oyuncu alırız, görüştüğümüz ve anlaştığımız oyuncular var. Bu ekonomiyle ilgili bir durum. Biz oyuncuları bulduk, ekonomimiz uygun olursa iyi oyuncular alacağız. Bu planlamayı Serkan Reçber'le ben yapıyorum. Bundan sonraki tüm sorumluluk bizim olur ve hesabı biz veririz. Rakamlar çok kolay rakamlar değil. Belli bir seviyenin üstündeki rakamlar. Bir takımın oynayan oyuncusunu devre arasında alamazsınız. 5-6 oyuncu değiştirmeyi planlıyoruz. Kendi planlarımızdaki oyuncuları alamazsak oyuncu almayacağız. Alacaklarımızın taraftarın beklentisini karşılaması gerekiyor."
Rafa Silva ile ilgili de konuşan Yalçın, "Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Bizle ilgili bir durum yok. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. İkinci yarıda burada kalır mı, çalışır mı inanın bilmiyorum. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu."
Yalçın, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören El Bilal Toure'ye verilen 2 maçlık cezaya da tepki göstererek, "Kırmızı kartla alakası yok bir de 2 maç ceza yiyor." dedi.
Recep Uçar: 1 puanla dönebileceğimiz bir oyun vardı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, müsabakanın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Aslında buraya iyi bir oyun oynayıp, iyi bir sonuçla devreye girmek amacıyla gelmiştik. İstediğimiz oyunu ilk yarıda tam manasıyla sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonlarla 1 puanla dönebileceğimiz bir oyun vardı. Maça iyi giremedik ama o bölümlerde bile birkaç şutumuz vardı. Final koşularını ve final paslarını kötü kullandık. Beşiktaş'ın da bizim kaybettiğimiz top sonrasında Abraham'ın ve Orkun'un şutu vardı." diye konuştu.
Puan alabilecekleri pozisyonlar ürettiklerini kaydeden Uçar, "İkinci yarıda bireysel hata yaptık. Yediğimiz gol sonrası değişikliklerle oyuna dokunmaya çalıştık. Son dakikalarda bile golü bulabilirdik. Gerçekçi olmak gerekirse 1 puan alabilirdik. Çıkaracağımız dersler var. Buradan daha farklı dönmeyi ümit ediyordum. Planladığımız oyunu sahaya yansıtamadığımız bir maçtı. Puan alabilecek pozisyonlar ürettiğimiz bir maçtı, üzgünüm. Devre arasına mutlu girmek istiyorduk. İkinci yarı yapacağımız kamplar ve tekrarlarla oyunu geliştirip bireysel performansları yukarı çıkarıp taraftarımızı memnun edecek oyunlar oynayıp arzu ettiğimiz puanları da alıp daha yukarısı için uğraşacağız. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın analiz ettikleri gibi oynadığını söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Beşiktaş'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. Ön alan baskısıyla oynayacaklardı. Baskıyla alakalı çıkış planlarımız vardı. Zaafları olan bir takım Beşiktaş. Kurguladığımız oyunu icra ederken basit hatalarımız oldu. Daha iyi oyun bekliyorduk. Beşiktaş'ta çok iyi mücadele etti, çok istekliydi. Eyüp maçındaki mücadele seviyesine çıkamadık." değerlendirmesinde bulundu.
Rafa Silva, 48 gün sonra kadroda yer aldı
Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahaya dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Jonas Svensson, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Gökhan Sazdağı, Rafa Silva, David Jurasek, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu yer aldı.
Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer aldı.
Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Rafa Silva, Rizespor maçının ilerleyen dakikalarında teknik direktör Sergen Yalçın'dan şans bekleyecek.
Karşılaşma öncesinde oyuncu listenin anons edildiği sırada tecrübeli futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Tüpraş Stadı'nın önünde "İyilik Ağacı" yükseldi
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının öncesinde Tüpraş Stadı'nın önünde "İyilik Ağacı" yükseldi.
Siyah-beyazlı kulüp tarafından devlet koruması altındaki çocukların geleceğine kanat açacak proje hayata geçti. Bu kapsamda stadın önüne koyulan "İyilik Ağacı" ile 2 bin siyah-beyaz futbol topu, çocukların eğitimine ve hayallerine ışık olacak.
Demir Ege, 12 maç sonra ilk 11'de
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, ligde 12 hafta sonra ilk 11'de görev aldı.
Bu sezon ligde Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Demir Ege, daha sonra oynanan 12 maçta 11'de forma şansı bulamadı.
Bir dönem sakatlık da yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, 12 karşılaşma sonra Rizespor mücadelesiyle formasına kavuştu.
Kartal Kayra Yılmaz, 111 gün sonra ilk 11'de yer aldı
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz da ligde 111 gün sonra Rizespor karşısında ilk 11'deki yerini aldı.
Son olarak 31 Ağustos'ta deplasmanda Alanyaspor maçında forma giyen 25 yaşındaki orta saha, ligde 14 hafta sonra teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 11'de görevlendirildi.
Kartal Kayra, bu sezon toplamda ise 8 lig müsabakasında forma giydi.
Beşiktaş tepkisini koreografiyle gösterdi
Beşiktaşlı taraftarlar, son haftalarda hakemlerin verdikleri kararlara tepki göstermek amacıyla kale arkasında ilginç bir koreografiye imza attı.
Üzerinde Beşiktaş efsanesi Baba Hakkı'nın (Hakkı Yeten) da yer aldığı koreografide "Hak Yiyenler Değil, Hakkı Yeten'ler Kazanacak!" ifadeleri yer aldı. Tribünler de bu esnada yaptıkları tezahüratlarla hakemlere tepki gösterdi.
Ayrıca aynı dakikalarda bir elin oynattığı kukla da skorbordda yer aldı.
Taylan Bulut, ikinci kez 11'de
Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, ligde ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.
Süper Lig'de Eyüpspor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Taylan, Konyaspor deplasmanında ise mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, ligde 7 maç sonra 19 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans verdi.
Taylan Bulut, Çaykur Rizespor maçında savunmanın sağında görev yapacak.
Tammy Abraham'ın sağlık durumu
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanan Çaykur Rizespor maçının 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Ayrıca İngiliz oyuncunun müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.