Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi.
12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1.
34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.
İlk 45 dakika, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
48. dakikada Kerem Demirbay'ın orta alandan uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Draguş, topuk pasıyla penaltı noktası üzerine meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
49. dakikada kazanılan kornerde Kerem Demirbay, ceza yayı üzerine doğru ortasını yaptı. Serdar Gürler'in gelişine vuruşunda Robin Yalçın'ın yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Ederson son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
57. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde Asensio, sağdan ortasını yaptı. Savunmadan seken top, İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
75. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'dan topu kapan Asensio, ceza alanına hareketlenen Jhon Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 0-3.
83. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Szymanski'nin pasında Oğuz Aydın, meşin yuvarlağın üzerinden atladı. Topu alan Asensio, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Müsabaka sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Talisca atmaya devam etti
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda skor üretmeyi başaran tecrübeli oyuncu, Brann deplasmanında 3, Konyaspor karşısında ise 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.
ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde ligde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, ikas Eyüpspor karşısında 27. dakikada takımı öne geçiren golü kaydetti.
Talisca, üst üste 3 maçta 6. golüne ulaşırken, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Brezilyalı hücumcu, toplamda ise bu sezon 14 gole ulaştı.
Asensio yine attı
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.
Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor maçıyla formasına kavuşmuş ve golünü atmayı başarmıştı.
ikas Eyüpspor maçı öncesinde ligde 7. golü bulunan yıldız oyuncu, gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturmayı başarmıştı.
Asensio, ikas Eyüpspor karşısında 34. dakikada takımının 2. golüne imzasını koyarken, toplamda da 8. golüne ulaştı.
İspanyol oyuncu ayrıca Jhon Duran'ın golünde asisti yapan isim de oldu ve 5. asistine imza attı.