Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD Başkanı Trump'tan ülkesindeki seçime müdahale etmemesini istedi

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya verdiği "tam destek" mesajına değindi.

"Peki ya ABD seçimlerinden farklı bir siyasi anlayış galip çıkarsa ne olur?" sorusunu soran Petro, "Ülkeler arasındaki ilişkiler gelgeç ideolojiler üzerine değil, Başkan Trump'a Abraham Lincoln'ün portresi önünde ve kendi tasarladığı o güzel gül bahçesinde önerdiğim gibi, 'kalıcı yaşam ve özgürlük' paktları üzerine inşa edilmelidir. Başkan Trump’a, Kolombiya Anayasası'nın yabancı destek ve fonları yasakladığını bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Petro, Kolombiya halkının özgür iradesine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kolombiya halkının özgür iradesini değiştirmeye çalışmak bir suçtur. Ayrıca, ne yazık ki Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk nedeniyle bir gelenek haline gelen oy satın alma faaliyetlerinin finanse edilmesi de yasaktır. Benim anayasal görevim; Kolombiya'nın egemenliğini, özgürlüğünü ve tüm halkının hak ve özgürlüklerini savunmaktır. Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak sizden, kararı sizin değil Kolombiya halkının özgürce vereceği bu seçim kampanyasına müdahale etmemenizi talep ediyorum."

Petro, 21 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD hükümetiyle iki asrı aşkın süredir devam eden dostluğun her iki taraf açısından da korunacağını ve işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti.

Trump, muhalefet adayına tam destek açıklamasında bulunmuştu

Trump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan Abelardo de la Espriella'yı kutlamıştı.

"Abelardo, tıpkı benim ABD için yaptığım gibi, kendi büyük ülkesi ve halkı için yorulmaksızın mücadele ediyor ve onları yürekten seviyor." ifadelerine yer veren Trump, "Kaplan" lakabıyla bilinen De la Espriella'nın seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı olarak "ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti geliştirme ve yasa dışı göçü durdurma" gibi konularda başarılı olacağı inancını paylaşmıştı.

Trump, ülkede 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna işaret ederek, sonucun Kolombiya-ABD ilişkileri açısından "büyük önem taşıdığını" vurgulamıştı.

De la Espriella'nın nihai seçimi kazanması durumunda ABD'den tam destek göreceğini belirten Trump, "Abelardo'ya tam ve kayıtsız şartsız desteğimi sunmaktan onur duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya'da ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi 21 Haziran'da iktidar partisi adayı Ivan Cepeda ile aşırı sağcı Abelardo de la Espriella arasında olacak.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun "geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı" iddiası tartışma yarattı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığına ilişkin iddialar, ülkede siyasi ve hukuki tartışmaları beraberinde getirdi.

Kolombiya Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlama Komisyonu Başkanı ve iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın milletvekili Gloria Arizabaleta, hakkında inceleme yürütülen Cumhurbaşkanı Petro'nun "geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına" karar verdiğini duyurdu.

Arizabaleta, Petro'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işleminin sona ereceği 21 Haziran saat 16.00'ya kadar görevini icra etmekten geçici olarak men edilmesi gerektiğini savundu.

Kararın gerekçesi olarak, Petro'nun seçim sürecinde tarafsız kalması gerekirken iktidar koalisyonunun adayı Ivan Cepeda lehine siyasi kampanyaya müdahil olduğu iddiası gösterildi.

Petro hakkında özellikle sosyal medya paylaşımları ve kamuoyu önündeki açıklamaları nedeniyle "siyasete müdahale" suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.

Ancak söz konusu kararın hukuki geçerliliği tartışmalı bulunuyor.

Hükümet yetkilileri, hukukçular ve komisyonun bazı üyeleri, Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlama Komisyonunun cumhurbaşkanını görevden alma veya görevden uzaklaştırma konusunda anayasal yetkiye sahip olmadığını belirtiyor.

“Bu konuda karar vermeye yetkili tek kurum Senatodur”

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, komisyonun cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırma yetkisi bulunmadığını vurguladı.

Benedetti, şunları kaydetti:

“Hukuken, Suçlama Komisyonunun cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırması söz konusu olamaz çünkü bu bir soruşturma komisyonudur. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu bir suçlayıcı merci olarak hareket ettikten sonra, bu konuda karar vermeye yetkili tek kurum Senatodur.”

Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlama Komisyonu Üyesi Alejandro Ocampo da komisyonun Petro'nun görevden uzaklaştırılması yönünde herhangi bir karar almadığını söyledi.

Ocampo, "Kamuoyunu bilgilendirmek isterim ki Cumhurbaşkanı Petro'ya yönelik alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Bazı medya organlarında yer alan, komisyonun Cumhurbaşkanı Petro'yu görevden uzaklaştırdığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

“Durum böyle değil; görev süremin son gününde ayrılacağım”

Cumhurbaşkanı Petro ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, görev süresini tamamlayacağını belirterek, "Kolombiya Anayasası'nın dışına çıkarak hükümette kalacağıma dair iddialar ortaya atıldı. Durum böyle değil; görev süremin son gününde ayrılacağım." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, Kolombiya Anayasası'na göre bir cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırma veya görevden alma yetkisinin tek başına bir komisyon başkanında bulunmadığını, böyle bir sürecin ancak Senatonun yetki alanına girdiğini belirtiyor.

Kolombiya'da ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi 21 Haziran'da iktidar partisi adayı Ivan Cepeda ile aşırı sağcı Aberlardo de la Espriella arasında olacak.