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Spor, Futbol

Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı

Portekiz Premier Lig şampiyonu Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü Hollanda kulübü Feyenoord'dan transfer etti.

Hüseyin Burak Demirer  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı

Ankara

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Feyenoord'da başlayan Orkun, 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynadı, bu sezon ise Hollanda Birinci Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

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