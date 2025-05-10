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Spor, Futbol

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta ikili averajı Sporting'e kaptırdı

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 33. haftasındaki Lizbon derbisinde lider Sporting, aynı puana sahip Benfica ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk için ikili averajda avantaj yakaladı.

Fatih Erel  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta ikili averajı Sporting'e kaptırdı

İstanbul

Luz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Sporting, 4. dakikada Francisco Trincao'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

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Benfica, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle eşitliği yakalasa da galibiyeti getirecek golü bulamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu skorla son haftaya ikili averaj farklıyla önde giren Sporting, şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etti. Ligin ilk yarısında oynanan Lizbon derbisini Sporting, 1-0 kazanmıştı.

Sporting ve Benfica, son hafta öncesinde 79'ar puanla sahip durumda bulunuyor. Sporting, son haftada Vitoria Guimaraes'i konuk ederken, Benfica ise deplasmanda Braga ile karşılaşacak.

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