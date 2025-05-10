Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta ikili averajı Sporting'e kaptırdı
Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 33. haftasındaki Lizbon derbisinde lider Sporting, aynı puana sahip Benfica ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk için ikili averajda avantaj yakaladı.
İstanbul
Luz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Sporting, 4. dakikada Francisco Trincao'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.
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Benfica, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle eşitliği yakalasa da galibiyeti getirecek golü bulamadı ve maç 1-1 sona erdi.
Bu skorla son haftaya ikili averaj farklıyla önde giren Sporting, şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etti. Ligin ilk yarısında oynanan Lizbon derbisini Sporting, 1-0 kazanmıştı.
Sporting ve Benfica, son hafta öncesinde 79'ar puanla sahip durumda bulunuyor. Sporting, son haftada Vitoria Guimaraes'i konuk ederken, Benfica ise deplasmanda Braga ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.