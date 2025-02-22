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Spor, Futbol

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup etti

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Oktay Özden  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Antalyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup etti Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Akdeniz temsilcisi öne geçti. Samudio'nun sağ çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

14. dakikada Fall'ın sağ çaprazdan topla buluşturduğu Ben Ouanes'in ceza alanında şutunda, top üstten auta çıktı.

18. dakikada Soner Dikmen'in şutunda kaleci Gianniotis'den dönen topu penaltı noktasının solunda önünde bulan Larsson'un vuruşunda, Yasin Özcan meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.

42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan korner atışını kullanan Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Samudio'nun kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısını, Onvo Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçen haftaki Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezasından dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alamadı.

Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor mücadelesinde kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle kendisine verilen 2 maç men cezasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunca 1 maça indirmesiyle Onvo Antalyaspor karşılaşmasında takımın başında yer aldı.

63. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda, kaleci Piric topu kornere çeldi.

65. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

70. dakikada Van de Streek'in ceza sahası yayının içinden şutunda, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

74. dakikada Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Gökhan Gül'ün attığı gol, hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin VAR incelemesiyle pozisyonun öncesinde Da Costa'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

90+4. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR incelemesi sonrası Fall'ın Veysel Sarı'nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğuna işaret etti.

90+5. dakikada Hajradinovic penaltı atışını gole çevirdi: 2-1

Mücadeleyi Onvo Antalyaspor 2-1 kazandı.

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