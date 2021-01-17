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Spor, Futbol

Mesut Özil İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil'in İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 17.01.2021
Mesut Özil İstanbul'a geliyor

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor." ifadesi yer aldı. 

Açıklama ile birlikte paylaşılan ilk fotoğrafta, Mesut Özil, kendisini İstanbul'a getirecek özel uçağın önünde yer alırken, ikinci fotoğrafta boynunda Fenerbahçe atkısı bulunan tecrübeli futbolcu, eşi ve çocuğuyla birlikte poz verdi.

Mesut Özil de Twitter hesabından uçağın içinden eşinin ve çocuğunun da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Mesut Özil'i getiren uçağın gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

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