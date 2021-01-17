Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Hilmi Sever   | 17.01.2021
Fenerbahçe Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. 

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi. 

"Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum." dedi. 

Mesut Özil, NTV'de yayımlanan "Yüzde Yüz Futbol" programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. 

Çok heyecanlı olduğunu belirten Mesut, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Allah'a şükür oldu. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. İnşallah da formayı gururla taşıyacağım ve takım için elimden geline yapacağım." ifadelerini kullandı. 

Mesut Özil, form durumuyla ilgili olarak ise "Birinci takımla antrenman yapıyordum, son olarak Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde de karantina altındaydım. Bayadır maç oynamıyorum ama vücut olarak fitim." şeklinde konuştu. 

Mesut, bu gece ailesiyle İstanbul'da olacağını da açıkladı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 436 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor
Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 700 bini geçti
Kovid-19'u atlatan Demir: Nefes almakta bile çok zorlanıyorum

Benzer haberler

Fenerbahçe Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Hatayspor Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor evinde kazandı

Hatayspor Denizli deplasmanında 3 puanı aldı

Hatayspor Denizli deplasmanında 3 puanı aldı
MKE Ankaragücü Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak

MKE Ankaragücü Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak