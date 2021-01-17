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Spor, Futbol

Sergen Yalçın: Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından, "Böyle maçları kazanmak bizi mutlu ediyor. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ercan Doğan   | 17.01.2021
Sergen Yalçın: Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta hazırladıkları planları iyi uyguladıklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir derbi mücadelesini galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettik, oyun planımız doğruydu. Hem ofansif hem defansif anlamda oyuncularımız özveriyle oynadı. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

İyi bir ekip havası oluşturduklarını anlatan Yalçın, "Oynayanlar, oynamayanlar, sonradan oyuna girenler... Ljajic ve Gökhan da takıma girmeye başladı, daha geniş kadro oluştu. Teknik direktör olarak bundan memnunum." ifadelerini kullandı.

Derbi maçtaki başarılı sonuçlarla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, şunları söyledi:

"Derbi maçları önemlidir. Özel çalışma yapmıyoruz. İyi hazırlanıyoruz, rakibi iyi analiz ediyoruz. Doğru oyun planı oturtmaya çalışıyoruz. Böyle maçlar için A, B, C planları olmalı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hamle yaptık, iki oyuncuyu sahaya attık. Böyle maçları kazanmak bizi mutlu ediyor. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz."

"Savunma kısmını da öğrendik"

Galatasaray'ı ön alandaki baskıyla kalelerinden uzak tutmaya çalıştıklarını ve bunu da başardıklarını anlatan Yalçın, "Oyunun başında bu işledi. Oyuncularımız istekli, arzulu baskı yapınca farklı Beşiktaş ortaya çıktı. Kendine güvenen, ayağa oynayan, çabuk oynayan, beraber hücum ve savunma yapan bir takım olduk. Savunma kısmını da öğrendik. İyi yapmaya başladık." diye konuştu.

Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'nın iyi performans gösterdiğini vurgulayan Yalçın, "Merkez orta sahamız kalabalık. 7 oyuncu oynatabilecek durumdayız. Bunları zaman zaman bir şekilde kullanmak istiyoruz. Önümüzde çok maç var. Bütün oyuncuları formda tutup hepsini kullanmak istiyoruz. Farklı orta sahalarla maçlara çıkıyoruz. Bu, oyuncuların bize verdiği güvenden kaynaklanıyor. Yerlerini değiştirdiğimiz zaman kafamızda soru işaret olmadan rahat rahat oynatabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük takımların şampiyonluk şansını kimse az göremez"

Sezon başında Beşiktaş'a şampiyonlukta az şans verildiğinin belirtilmesi üzerine Yalçın, "Büyük takımların şampiyonluk şansını kimse az göremez. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor camiaları şampiyonluğa alışkın camialar. Sezon başında 'onun şansı az, bunun şansı fazla' düşüncesi doğru değil. İşler zaman zaman kötü gidebilir. Dünyanın en büyük takımları bile iniş çıkış yaşayabiliyor. Sabırlı olmak lazım, beklemek lazım. Hedefe gitmekte en önemli şey güven." ifadelerini kullandı.

Önemli işlere imza attıklarını ve bunu futbolcuların başardığını kaydeden Yalçın, "Oyuncuların isteği, arzusu, çalışması mücadelesi maç kazanmamızı sağlıyor. Biz sadece onları yönlendiriyoruz. En büyük başarı onlarındır. Geçen sene göreve başladığımızdan beri Beşiktaş camiası olarak birlik kurduk. Kötü gidişatın sorumlusu muhakkak ben olurum. İşler iyi gittiğinde doğal olarak övgüyü herkese veriyoruz. Yönetim, oyuncular, teknik ekip, taraftarlar, camia olarak her şeyi birlikte başaracağız." diyerek sözlerini tamamladı.



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