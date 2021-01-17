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'Ada derbisi'nde gol sesi çıkmadı

Anfield Stadı'nda Liverpool ile Manchester United arasında oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Abdulkadir Karakaya   | 17.01.2021
'Ada derbisi'nde gol sesi çıkmadı

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool ile Manchester United 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 19. haftasında son şampiyon Liverpool, lider Manchester United'ı konuk etti.

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United puanını 37'ye, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Liverpool ise 34'e yükseltti.

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