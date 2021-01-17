'Ada derbisi'nde gol sesi çıkmadı
Anfield Stadı'nda Liverpool ile Manchester United arasında oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
İstanbul
İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool ile Manchester United 0-0 berabere kaldı.
Premier Lig'in 19. haftasında son şampiyon Liverpool, lider Manchester United'ı konuk etti.
Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United puanını 37'ye, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Liverpool ise 34'e yükseltti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.