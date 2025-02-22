Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,746.20
BTC/USDT
96,554.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de derbi maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Fenerbahçe'de derbi maçının hazırlıkları başladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile deplasmanda oynanan müsabakanın 11'inde görev alan sarı-lacivertli futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, karla mücadele çalışmalarına katıldı
Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 2 bininci gününde
Bursa'da dalgıçlar Marmara Denizi'ndeki yoğun müsilajı görüntüledi

Benzer haberler

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup etti

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup etti

Fenerbahçe'de derbi maçının hazırlıkları başladı

Sivas'ta puanlar paylaşıldı

Vincic, Süper Lig'de maç yöneten 136'ncı yabancı hakem olacak

Vincic, Süper Lig'de maç yöneten 136'ncı yabancı hakem olacak
Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok

Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi başkanların karnesi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi başkanların karnesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet