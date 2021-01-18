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Spor, Futbol

Mesut Özil İstanbul'da: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla İstanbul'a geldi. Mesut Özil, "Bir rüya benim için de gerçekleşiyor." dedi.

Hilmi Sever,Süha Gür   | 18.01.2021
Mesut Özil İstanbul'da: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen uçaktan eşi ve çocuğuyla inen Mesut Özil'i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı.

Londra'da iki kez Kovid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı'nın kuralları gereği İstanbul'da karantinada kalacak.

Mesut, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Sadece Fenerbahçe için değil, benim için de bir rüya gerçekleşiyor. Formayı giymeyi bekliyorum, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan başka bir şey diyeceğim yok... İnşallah her şey güzel olacak, hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarının kendisine desteğiyle ilgili olarak ise Mesut, "Allah razı olsun onlardan. Her zaman beni destekliyorlar. Fenerbahçeli olarak her zaman biliyoruz ne kadar büyük camia olduğunu. Yine gösterdiler. Çok mutluyum, inşallah teşekkürlerimi onlara sahada sunarım. Hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu: Mesut'un çocukluğunun hayali, tüm Fenerbahçelilerin de rüyası inşallah gerçekleşecek

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise şunları söyledi:

"Ümit ederim, Mesut için ve Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur. Hem kendisine hem ailesine memleketlerine, evlerine 'hoş geldiler' diyorum. Mesut için söylenecek çok fazla söz var ama benim söyleyeceklerim sanırım tüm büyük Fenerbahçe camiasının ortak düşünceleri olacak. Mesut'un çocukluğunun hayali, tüm Fenerbahçelilerin de rüyası inşallah gerçekleşecek. İnşallah beraberce nice kupalar kazanacağımız seneler yaşarız. Mesut ülke futbolunun, dünya futbolunun gördüğü en büyük yıldızlardan biri. Taraftarımız müsterih olsunlar, iyi bir takımımız var. Mesut'un da gelmesiyle inşallah çok güzel günler, çok büyük kupalar kazanacağız. Önümüzde 2-3 günlük süremiz var. Ondan sonra gerekli açıklamaları hep beraber yaparız."

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