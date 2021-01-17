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Spor, Futbol

Fenerbahçe Macar futbolcu Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

Sarı-lacivertli kulüp, Macar stoper ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 17.01.2021
Fenerbahçe Macar futbolcu Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai." ifadeleri yer aldı.

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