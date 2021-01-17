Fenerbahçe Macar futbolcu Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Ailemize hoş geldin Attila Szalai! 💛💙 pic.twitter.com/4wiSMp3bt7— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai." ifadeleri yer aldı.
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