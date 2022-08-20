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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk ve Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı açıklamalarda bulundu
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Spor, Futbol

Antalyaspor evinde Trabzonspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 yendi.

Sinan Özmüş   | 20.08.2022
Antalyaspor evinde Trabzonspor'u mağlup etti

Antalya

7. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Fredy'nin ceza sahasına yerden ortasında ön direk hizasında topla buluşan Haji Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

14. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Antalyaspor atağında defanstan seken topla ceza yayı dışında buluşan Fernando'nun sert plase şutunda, meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlarla buluştu: 1-0

25. dakikada Bakasetas ile sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla penaltı noktası önünde buluşan Cornelius'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasında topla buluşmak isteyen Haji Wright, Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Haji Wright, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

45+5. dakikada Trabzonspor farkı bire indirdi. Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Djaniny kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'in vuruşunda Boffin'den dönen top ceza sahasındaki Cornelius'un önünde kaldı. Cornelius'un pasında penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, Antalyasporlu oyuncuların müdahale etmek istediği top filelere gitti: 2-1

48. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bartra'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

61. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Ghacha'nın çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.

66. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak iki hamlede topa sahip oldu.

73. dakikada Trabzonspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ü pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Trezeguet topu yanındaki Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu: 2-2

81. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Trezeguet'in hatalı pası sonrası orta sahadan topu kazanarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Haji Wright'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak sol tarafa doğru açıldı. Yakın mesafeden topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar, topu boş kaleye gönderdi: 3-2

90. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasına ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesinin ardından üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+6. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Antalyaspor atağında sol kanatta topu kapan Ghacha hızla orta sahayı geçerek topu sağ kanattaki Gökdeniz Bayrakdar'a aktardı. Gökdeniz Bayrakdar önündeki savunma oyuncusunu geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2

90+8. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Hakan Özmert'in ortasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Haji Wright, önündeki savunma oyuncularına rağmen meşin yuvarlağı sağa çekerek vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu: 5-2

Karşılaşma Antalyaspor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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